Gana'da Kazada 12 Ölü, 2 Yaralı

Gana'nın Ashanti vilayetinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kumasi-Techiman kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.
Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
