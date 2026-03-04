Gana'da Otobüs Kazası: 16 Ölü

Gana'nın Ashanti vilayetinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti vilayetine bağlı Kumasi-Bechem kara yolu üzerinde yolcu taşıyan otobüs, ambulansla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Kazaya aşırı hızın yol açtığını aktaran yetkililer, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
