Gana'da Seçim Süreci Başladı

Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da halk, cumhurbaşkanı ve meclis üyelerini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yaklaşık 18,7 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Gana'da, 16 vilayette kurulan 40 bin 976 sandıkta oy kullanılacak.

Seçim sonuçlarının, sandıkların kapanmasının ardından 48 saat içinde belli olması gerekiyor.

Seçmenler, cumhurbaşkanının yanı sıra 275 milletvekilini seçmek için sandık başına giderken, seçimleri yerli ve yabancı gözlemciler de takip edecek.

Gana'da mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, iki dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği yeniden seçime katılmıyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için 12 aday yarışıyor olsa da bunlardan 3'ü öne çıkıyor.

İktidardaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ve Yeni Güç Partisi adayı Nana Kwame Bediako medyada ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanı 4 yıl için belirlenirken en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.