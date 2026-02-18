Gana, Yaralı Tacirleri Burkina Faso'dan Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana, Yaralı Tacirleri Burkina Faso'dan Tahliye Etti

18.02.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana Silahlı Kuvvetleri, Burkina Faso'daki terör saldırısında yaralanan 3 Ganalıyı tahliye etti.

Gana Silahlı Kuvvetleri (GAF), Burkina Faso'da 14 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan 3 Ganalı taciri ülkeye güvenli şekilde tahliye etti.

GAF'tan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Titao kentinde 14 Şubat'taki terör saldırısında yaralanan 3 Gana vatandaşının ülkeye güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Tahliyenin vatandaşların güvenliğini sağlamak ve acil insani yardım sunmak amacıyla yürütülen koordineli bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yaralıların başkent Akra'daki 37 Askeri Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, basında çıkan haberlere göre, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Burkina Faso'nun Titao kentinde 14 Şubat'ta, Gana'dan gelen tacirleri taşıyan bir kamyona düzenlenen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Güvenlik, Güncel, Terör, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana, Yaralı Tacirleri Burkina Faso'dan Tahliye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 21:00:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Gana, Yaralı Tacirleri Burkina Faso'dan Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.