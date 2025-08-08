Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp - Son Dakika
Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp

08.08.2025 17:23
Yuzhong'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi kayboldu.

LANZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesindeki dağlık kesimlerde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel nedeniyle cuma günü saat 15.30 itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'nun yetki alanındaki Yuzhong'da ve Lanzhou'nun diğer bölgelerinde perşembe akşamı başlayan yağmurlar, cuma günü saat 14.00 sularına kadar devam etti. Yuzhong'daki birkaç kasabayı ciddi şekilde etkileyen şiddetli yağışlarda maksimum yağış miktarı 220,2 milimetreye ulaştı.

Chengguan kasabasındaki Xinglong İlköğretim Okulu yakınlarında, kökünden sökülmüş ağaçları da beraberinde taşıyan sel sularının yolları tıkadığını ve bazı bölümlerde 30 santimetreden fazla çamur birikintileri oluştuğunu kaydeden Xinhua muhabirleri, yol kenarında hasar görmüş çok sayıda aracın bulunduğunu ve bazı evlerin zemin katlarındaki mobilyaların kapı önlerine sürüklenmiş olduğunu aktardı.

Eyalet yetkilileri, bölgeye 2.700'den fazla kurtarma personeli, 980 araç ve makine ile 8.530 set acil durum malzemesi sevk etti.

Kayıp kişilerin arama ve kurtarma çalışmaları, altyapı onarımları ve etkilenen sakinlerin tahliyesi ve yeniden yerleştirilmesi devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Güncel

