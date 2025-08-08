Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp - Son Dakika
Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp

Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp
08.08.2025 17:53
Çin'in Gansu eyaletindeki sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişiden haber yok.

YUZHONG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesindeki dağlık kesimlerde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel nedeniyle cuma günü saat 15.30 itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua

