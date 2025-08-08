YUZHONG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesindeki dağlık kesimlerde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel nedeniyle cuma günü saat 15.30 itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gansu'da Sel: 10 Ölü, 33 Kayıp - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?