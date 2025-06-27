GASMEK'ten 2025 Aile Yılı Sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kursiyerleri tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında özel sergi hazırlandı.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, Festival Park'ta açılan ve 60 farklı branştaki özel sergi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ziyaretçilere sanatla iç içe bir ortam sunan sergi, 28 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiye katılarak eserlerini sergileyen kursiyerlerin emeklerini taktir ettiğini, GASMEK'in kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olduğunu kaydetti.