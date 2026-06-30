GAÜN Azez İslami İlimler Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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GAÜN Azez İslami İlimler Mezuniyet Töreni

GAÜN Azez İslami İlimler Mezuniyet Töreni
30.06.2026 15:39
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Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi, öğrenciler kutlandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi 2025–2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Azez İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Dekan Prof. Dr. Mustafa Ünverdi, mezun öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Mezuniyetin bir son değil, ilim yolculuğunda yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Ünverdi, bilgi ve ahlakı birlikte kuşanan bireyler olarak mezunların toplumun inşasında ve geleceğin şekillenmesinde önemli sorumluluklar üstleneceklerini belirtti.

Halep Vali Yardımcısı Abdülkerim Berakat ise ilahiyat ve İslami ilimler alanında yetişen öğrencilerin dini bilgi ile toplumsal gerçeklik arasında sağlıklı bağ kurabilen, yaşanan gelişmeleri doğru analiz edebilen ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Halep Muavin Konsolosu Eren Erim ise Türkiye ile Suriye halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, eğitim ve kültür alanındaki iş birliğinin daha da güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Azez Kaymakamı Halid Yasin ise eğitimin bireysel gelişim ve toplumsal kalkınmanın temel unsuru olduğunu belirterek, Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü yükseköğretim faaliyetlerinin bölgenin geleceğine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Mezuniyet programı kapsamında öğrenciler tarafından ilahi ve ezgi dinletisi sunuldu. Mezuniyet andı tüm mezunlar tarafından hep birlikte okundu.

Törene Halep Eğitim Ataşesi Mustafa Onur, akademik ve idari personel, öğrenciler ile mezunların aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAÜN Azez İslami İlimler Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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