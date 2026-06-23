GAÜN Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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GAÜN Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni

GAÜN Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni
23.06.2026 15:43
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GAÜN'de 2025-2026 eğitim yılı mezunları için tören düzenlendi, diplomalar dağıtıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi'nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sahnesi'nde Turizm Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunları için tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, mezun öğrencileri tebrik ederek gastronomi alanında başarının disiplinli çalışma, öğrenmeye açıklık ve sürekli gelişim anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay da bölüm olarak 12'nci dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, öğrencilerin başarısında akademisyenlerin ve ailelerinin önemli katkıları bulunduğunu kaydetti.

Fakülte birincisi Hayrunisa Çelik ise mezunlar adına yaptığı konuşmada, eğitim hayatı boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Tören, öğrencilerin kep atması ve toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi

Kaynak: AA

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