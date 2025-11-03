Gayrettepe Yangın Davasında Bilirkişi Raporu Açıklandı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Gayrette'de 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya sunulan bilirkişi raporunda, yangının, "öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçları yok edilebilir nitelikte olduğu" tespiti yapıldı. Müşteki yakınları, " Kartalkaya'daki heyet gibi karar beklediklerini" dile getirdi.

Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişinin ölümüne ilişkin, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu 4 sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler, duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme başkanı, celse arasında ek bilirkişi raporunun sunulduğunu belirtti. Olayın "iş kazası" olarak yer aldığı ek bilirkişi raporunda, yangının, "öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçları yok edilebilir nitelikte olduğu" kaydedildi.

Raporda, "yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkati göstermeksizin ve kişisel koruyucu eleman kullanmaksızın çalışılması ve kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmamasının yangının ana sebebi olduğu" belirtildi.

"Yangın, çalışma ruhsatındaki faaliyeti sırasında değil, tamirat-tadilat işlemleri sırasında çıktı"

Yangının, iş yerinin çalışma ruhsatındaki faaliyeti sırasında değil, işletmenin tamirat-tadilat işlemleri sırasında çıktığı aktarılan raporda, kamu görevlilerinin kusur ve sorumluluklarının "idare hukukunu ilgilendirdiği" bu nedenle ayrı tutulmasının uygun olacağı değerlendirildi.

"Kartalkaya'daki heyet gibi…"

Yangında kardeşini kaybeden müşteki Tuğba Okumuş, "Bu sessiz, sedasız ilerleyen, kimsenin sesimizi duymadığı davada, Kartalkaya'daki heyet gibi karar vereceğinize inanıyorum" dedi. Sanıklar ve avukatlarının da tahliye taleplerinin alınmasının ardından heyet, ara kararını açıkladı.

13 sanık hakkında ek bilirkişi raporu alınacak

4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme heyeti, daha önceki duruşmada, aralarında ruhsatta imzası bulunan belediyedeki kamu görevlileri ile itfaiye çalışanlarının da olduğu 13 sanık hakkındaki dosyanın bu dosyayla birleştirilmesine karar verildiğini hatırlatarak, bu kişiler hakkında kusur durumlarına ilişkin ek bilirkişi raporu aldırılmasına hükmetti. Duruşmaya, 22 Aralık'ta devam edilecek.

"Önce bu cezasızlık düzeni değiştirilmeli"

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, davayı takip ederek ailelerle birlikte Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu işin takipçisi olacağım" sözünü hatırlatan Bayhan, "Buradan kendisine hatırlatıyorum. Peki, neredesin? Ne oldu da vazgeçtin? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan. Neredesiniz? Hani bu davanın takipçisi olacaktınız ve en başta saraydan gelmişti bu talimat. Ne oldu?" diye sordu.

Bu katliamların önünün alınması için yapılacak çok basit bir yasal düzenleme bulunduğunu, önce bu cezasızlık düzeninin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Bayhan, "Bir tek yasal düzenleme ile bu işleri durduracak en ciddi adımı atarsınız. Nedir o? Bu fabrika ve işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimini işçilerin seçtiği kurumlara vereceksiniz. İşçilerin seçtiği komitelere vereceksiniz. Meslek örgütlerine, sendikalara, üniversitelere bağımsız yetki ve denetim hakkı vereceksiniz. Hepsi bu kadar. 10 dakikada bu işi bu Meclis'te yapabiliriz ama siz bunu yapmıyorsunuz" dedi.