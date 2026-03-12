(İSTANBUL) - Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan gazeteci Enver Aysever'i 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen hükümle birlikte Aysever'in tahliyesine karar verdi.

Aysever hakkında YouTube hesabındaki bir yayınında kullandığı "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, 11 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verdi. Kararda, verilen hapis cezası ile birlikte Aysever'in tahliyesine hükmedildi.