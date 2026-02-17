Gazeteci Enver Aysever'e Hapis İstemi - Son Dakika
Gazeteci Enver Aysever'e Hapis İstemi

17.02.2026 14:04
Enver Aysever, YouTube videosundaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılanacak.

YouTube'da yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2025'te tutuklanan Aysever'in, 10 Aralık 2025'te yayınlanan bir videodaki sözleri üzerine resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

İddianamede, Aysever'in ifadesine yer verildi.

Buna göre, Aysever, söz konusu videonun bir kesiti kesilerek sosyal medyada yayınlandığını, bunun bilinçli yapılıp kendisinin hedef gösterildiğini savunarak, videonun bütününün incelenmesi halinde kendisinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bunu çektiğinin anlaşılacağını kaydetti.

Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında, yüzde 70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmesinin mümkün olmadığını belirten Aysever, sağ görüşlü insanları aşağılama kastıyla hareket etmediğini, canlı olarak yayınlanan videonun heyecanıyla bazı yanlış ifadeler kullanmış olabileceğini anlattı.

Aysever, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında, "Hırsızlar mutlaka yargılanmalı ve CHP buna sahip çıkmamalı." şeklinde ifadelerinin de bulunduğunu ve bu nedenle muhalif kesimlerin trolleri tarafından linç edildiğini ifade etti.

Türk toplumunun yüzde 60-70'lik kesimini kastetti

İddianamede, "Aysever'in sözlerinde bahsettiği suçlu, ahlaksız, din ve milliyetçilik tacirliği yaptıklarını iddia ettiği siyasi partilerin Türkiye'de demokratik seçimler sonucunda iktidara gelmiş veya koalisyon yapmış olan Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, AK Parti, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile iktidara gelmemiş olsalar bile sayılan partilerin benzerleri olan, daha az oy alan partiler, yöneticileri ve bu partilere gönül ve oy veren seçmenleri kastettiği, zaman değişmekle birlikte Türk toplumunun yüzde 60-70'lik kesimine yönelik söz konusu hakaret içerikli sözlerin söylendiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu sözleriyle basın özgürlüğü sınırlarını aşırı derecede aşan sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" eylemini işlediği vurgulanan iddianamede, Aysever'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, gönderildiği Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
