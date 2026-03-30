Gazeteci Uludağ'a 23 Yıl 5 Ay Hapis İstemi
Gazeteci Uludağ'a 23 Yıl 5 Ay Hapis İstemi

30.03.2026 18:52
Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla Alican Uludağ hakkında iddianame hazırlandı.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Alican Uludağ hakkında, 23 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen gazeteci Uludağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Uludağ'ın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "zincirleme şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 23 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla ilgili "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Uludağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Uludağ, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

