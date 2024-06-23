Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının dokuzuncu yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının dokuzuncu yıl dönümünde anıldı

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Esin Arcayürek, Arcayürek'in Türkiye Cumhuriyeti için yaptığı çalışmalara vurgu yaparak onu özlemle anarken, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de Arcayürek'in gazetecilik mirasının önemine dikkat çekti.

23.06.2024 14:53
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(ANKARA) - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Esin Arcayürek, "Cüneyt Arcayürek, bütün ömrünce Türkiye Cumhuriyeti için çok çalıştı. Işıklar içerisinde huzurlu yatsın. 55 yıl beraber yaşadık. Son günlerinde de hep zihni yerindeydi, son güne kadar yazdı. Özlüyorum fakat rüyalarımda yaşıyorum" dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından yapılan açıklamada ise "Bir kez daha özlemle anıyorum. Biliyorum ki 90 yıl da geçse o, eserleriyle yaşayacak ve tüm genç meslektaşlarımıza örnek olmaya devam edecek" ifadesine yer verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran 2015'te hayatını kaybeden gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde bugün Ankara'da Gölbaşı'ndaki mezarı başında; eşi Esin Arcayürek tarafından anıldı. Arcayürek, eşinin mezarına çiçek bırarak dua okudu.

Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek, "Cüneyt Arcayürek, bütün ömrünce Türkiye Cumhuriyeti için çok çalıştı. Işıklar içerisinde huzurlu yatsın. 55 yıl beraber yaşadık. Son günlerinde de hep zihni yerindeydi, son güne kadar yazdı. Özlüyorum fakat rüyalarımda yaşıyorum" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti de Arcayürek'i andı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Arcayürek'in vefatının dokuzuncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda onun, eserleri ve gazeteciliğiyle yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

"Cemiyetimizin önceki yöneticilerinden, tanımaktan ve birlikte çalışmaktan hep onur duyduğumuz sevgili Cüneyt Arcayürek'i her yıl artan bir özlemle anıyoruz" diyen Bilgin, Arcayürek'in bıraktığı gazetecilik mirasının Türkiye için büyük bir hazine olduğunu belirtti. Bilgin, Arcayürek'in binlerce yazı, yüzlerce özel haber ve 40 kitap kazandırdığı basın tarihimizde bu eserleri ve meslek aşkıyla genç gazetecilere her zaman örnek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

"Her yıl artan bir özlemle Cüneyt ağabeyin kaybının acısını hissetsek de görüyorum ki onu örnek almak isteyen pek çok genç meslektaşımız var. Bu buruk mutluluğumuz, eminim onun da bizlere bırakmayı arzu ettiği bir mirastı" diyen Bilgin, Arcayürek'in bu mesleki emanetine sahip çıkacaklarını ifade etti.

Bilgin şunları kaydetti:

"Onun için gazetecilik demek önce muhabirlik demekti. Muhabirliğin önemini hep vurgular, bir genç muhabirin azmini ve haber çıkarma aşkını her zaman içinde yaşardı. Duyduğu bir bilginin, aldığı bir haberin peşini bırakmaz sonuna kadar gider ve yazardı. Elinde fotoğraf makinesiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya ilk adım atan askerlerle birlikte olacak kadar haberin tam içindeydi. Bugün Arcayürek'i içimizde bıraktığı derin acıyla uğurlamamızın üzerinden dokuz yıl geçti. Bir kez daha özlemle anıyorum. Biliyorum ki 90 yıl da geçse o, eserleriyle yaşayacak ve tüm genç meslektaşlarımıza örnek olmaya devam edecek."

Cüneyt Arcayürek kimdir?

Gazeteciliğe 1947 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı. Sırasıyla Ankara Akşam Haberleri, Kudret, Vatan, 1954 yılında tekrar Ulus gazetesi, ANKA Haber Ajansı, Akis dergisi, Hürriyet, Güneş, Milliyet gazetelerinde çalıştı. Milliyet'te ve Akis dergisinde hem yazarlık, hem genel yayın müdürlüğü yaptı. Akis dergisindeki bir yazısı nedeniyle cezaevine girdi.

Arcayürek 1985 yılında, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. 1991 yılında Cumhuriyet'ten ayrılarak bir süre, Bugün Gazetesi'nde yazdı. Hürriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüttü.

Arcayürek, 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı askeri harekat sırasında, askeri gemiyle Kıbrıs'a giren ilk gazeteci oldu. Çektiği 40 kaset fotoğraf dünyaya servis edildi.

Cüneyt Arcayürek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başdanışmanlığı'nı da yaptı. Arcayürek, 23 Haziran 2015'te Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının dokuzuncu yıl dönümünde anıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek vefatının dokuzuncu yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

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