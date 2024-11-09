Gazeteciden Yavru Köpeğe Hayat Kurtarma Müdahalesi - Son Dakika
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Gazeteciden Yavru Köpeğe Hayat Kurtarma Müdahalesi

Tokat'ta gazeteci Halit Arslan, boğulma tehlikesi geçiren yavru köpeği kurtardı.

09.11.2024 14:11
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Gazeteciden yavru köpeğe hayat kurtaran heimlich müdahalesi

TOKAT - Tokat'ta gazeteci Halit Arslan, boğulma tehlikesi geçiren bir yavru köpeği heimlich manevrası ve kalp masajıyla ölümden döndürdü.

Gazeteci Halit Arslan, memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Bereketli beldesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Köyünde vakit geçirdiği sırada çevredeki sahipsiz köpekleri fark eden Arslan, onlara yiyecek ikram etti. Ancak bu esnada yavru köpeklerden birinin, verilen et parçasını yutmaya çalışırken aniden nefes alamaz hale geldiğini gördü. Boğulma tehlikesi geçiren yavru köpek yere yığıldığında Arslan, hiç düşünmeden harekete geçti.

Heimlich manevrası ve kalp masajı ile yaşam mücadelesi

Arslan, yavru köpeğe Heimlich manevrası yaparak boğazına kaçan eti çıkarmaya çalıştı. Yavru köpeğin hala nefes alamadığını fark edince kalp masajı yapmaya başladı. Birkaç deneme sonrasında köpeğin tekrar nefes almaya başladığını gören Arslan ve oğlu Muhammed Yuşa, büyük bir sevinç yaşadı. Bu anların tamamı, oğlu Muhammed Yuşa'nın cep telefonu kamerasına kaydedildi. O anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra geniş yankı uyandırdı ve Arslan'ın duyarlılığı, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA

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