Gazetecilere Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Gazetecilere Saldırıya Tepki

CPJ, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarının soruşturulmamasını kınadı.

11.10.2024 11:17
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New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerince gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldüğü, 6'sının yaralandığı saldırının "soruşturulmaması" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

CPJ'den, İsrail'in 13 Ekim 2023'te bir gazetecinin öldüğü, 6 gazetecinin yaralandığı saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen sorumlulardan hala hesap sorulmadığı belirtilerek, İsrail ordusunun bir gazeteciyi öldürdüğü hatırlatıldı.

Mart ayında Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü tarafından yürütülen soruşturmada, bir İsrail tankının, uluslararası hukuku ihlal ederek "açıkça tanımlanabilen" gazetecileri hedef aldığı sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "İsrail, gazetecilere kasıtlı bir saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sivillere yönelik kasıtlı saldırının uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil ettiği anımsatılarak, aradan bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in, saldırıyla ilgili hesap verebilirlik oluşturmadığı vurgulandı.

Bu ve benzer şekilde gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili kimsenin sorumlu tutulmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun tek bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili "soruşturma açıp açmadığını açıklamadığı" aktarıldı.

CPJ Üst Yöneticisi (CEO) Jodie Ginsberg, yaptığı açıklamada, "20 yılı aşkın süredir gazetecileri hedef alan ve herhangi bir sonuç doğurmayan saldırılarla, İsrail ordusuna bu ölümcül düzeni sürdürme ruhsatı verildi." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan saldırısında, Reuters Haber Ajansı kameramanı Issam Abdullah hayatını kaybederken, 6 medya mensubu yaralanmıştı.

CPJ'ye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci öldürüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Soruşturma, Politika, New York, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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