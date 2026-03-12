Gazi Katliamında Yaşamını Yitirenler 31'inci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Katliamında Yaşamını Yitirenler 31'inci Yıl Dönümünde Anıldı

12.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 22 kişi, katliamın 31’inci yılında, mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüş boyunca sık sık “Gazi şehitleri ölümsüzdür” sloganı atıldı.

(İSTANBUL) - Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995'te yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 22 kişi, katliamın 31'inci yılında, mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüş boyunca sık sık "Gazi şehitleri ölümsüzdür" sloganı atıldı.

Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995 ve sonrasında yaşanan katliamda hayatını kaybeden 22 kişi, olayların başlangıcının 31'inci yıl dönümünde mahallede düzenlenen yürüyüşle anıldı. 12 Mart Platformu, Gazi ve Ümraniye Şehit Aileleri ve Gazi Mahallesi halkının çağrısıyla düzenlenen anma töreni için Gazi Cemevi önünde toplanıldı.

Cemevi önünde kurulan sahnede türküler seslendirildi. Yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Çok sayıda siyasi partinin ve örgütün de katıldığı anmada gruplar, yürüyüşe geçti. Saldırıda ölenlerin isimleri okunarak "Yaşıyor" denildi.

"Gazi'de düşene, dövüşene bin selam. Gazi ve Ümraniye şehirleri ölümsüzdür", "Gazi için adalet istiyoruz" ve "Gazi'den Ümraniye'ye adalet istiyoruz" yazılı pankartların açıldığı yürüyüş boyunca sık sık "Gazi şehitleri ölümsüzdür", "Katilin hesabı sorulacak", "Anaların öfkesi katilleri boğacak" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı."

Katliamla ilgili dava İstanbul'dan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta Trabzon'da görülmüş, yıllarca süren yargılama sonucu 2 sanık hakkında 1 yıl 8 ay ceza verilmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davayla ilgili Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Katliamında Yaşamını Yitirenler 31'inci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:37:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazi Katliamında Yaşamını Yitirenler 31'inci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.