Gazi Mihal Hamamı\'nın İhya Çalışmaları Sürüyor

Edirne'de yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip Gazi Mihal Hamamı'nın ihya çalışmaları sürüyor.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, kentin birçok noktasında asırlık ecdat miraslarının bulunduğunu belirtti.

Gazi Mihal Hamamı'nın da bu önemli eserlerden biri olduğunu ifade eden Ciğerci, "600 yıllık Tarihi Gazi Mihal Hamamı, Valiliğimiz tarafından yürütülen ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor. Geçmişi geleceğe taşıyan bu önemli eser Edirne'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.