Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki 15. yüzyıl Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu ve temizlik çalışmaları sürüyor.

07.12.2024 12:16
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Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla şubat ayında başlayan ihya çalışmaları kapsamında ilk olarak tarihi yapının çevre temizliği gerçekleştirildi.

Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamda temizlik çalışmalarının ardından kazılara başladı ve toprak altına kalan pek çok yapıya ulaştı.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı devam ediyor.

Hamamda incelemede bulunan Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

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