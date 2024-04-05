Gazi Osman Paşa'nın Vefatının 124. Yılında Anma Töreni

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Gazi Osman Paşa vefatının 124'üncü yılında anıldı

TOKAT - Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta düzenlenen tören ile anıldı.

Tokat'ta, 1832 ile 1900 yılları arasında yaşayan ve özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Plevne savunmasıyla tanınan Gazi Osman Paşa'nın anısını yaşatmak amacıyla bir anma töreni düzenlendi. Sultan II. Abdülhamid tarafından Plevne'deki başarılarından dolayı "Gazi" unvanı verilen Tokat doğumlu Osman Paşa'nın anma töreni, kentte bulunan Gazi Osman Paşa Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törene, il protokolü, kurum müdürleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gazi Osman Paşa'nın hayatı ve kahramanlıklarının anlatıldığı etkinlikte, katılımcılar onun vatanseverlik ve cesaret örneklerinden ilham aldı. Gazi Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı, Tokatlılar tarafından minnetle anıldı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam etti.

Anma töreninde yapılan konuşmalarda, Gazi Osman Paşa'nın vatanına olan bağlılığı ve Plevne savunması sırasındaki kahramanlıkları vurgulandı. Ayrıca, Gazi Osman Paşa'nın mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiği üzerinde duruldu.

Törende, Gazi Osman Paşa Müzesi'nin ziyaret edilmesi ve sergilenen eserlerin incelenmesi fırsatı da bulundu.