Gazi Üniversitesi AR-GE çalışmalarında birinci sırada

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'e göre, Gazi Üniversitesi bütçesinin ortalama yüzde 33,14'ünü AR-GE çalışmaları için harcayarak, bu alanda birinci sırada yer aldı.

Üniversitenin yazılı açıklamasında, YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'de "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme", "proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "sürdürülebilirlik" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" kategorilerinde 208 yükseköğretim kurumu değerlendirildiği, 74 farklı göstergenin esas alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Gazi Üniversitesi'nin 2 farklı göstergede Türkiye birincisi, 13 farklı gösterge de ise Türkiye genelinde ilk beşte yer aldığı aktarılan açıklamada, üniversitenin en çok proje üreten üniversiteler arasında ilk sırada bulunduğu, öğrencilerce endüstriyel ve sektörel toplam 1380 proje üretildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, öğrenciler tarafından üretilen 722 sosyal sorumluluk projesi ile ilk üçte yer alındığı kaydedildi.

AR-GE'de harcanan yüzde 33,14 bütçe oranı ile ilk sırada

Üniversitenin ulusal yayınlara 4 bin 681 atıfla Türkiye ikinciliğini koruduğu, TÜBİTAK proje desteklerinden ise en çok faydalanan ilk beş üniversiteden biri olduğu belirtilen açıklamada, bütçesinin ortalama yüzde 33,14'ünü AR-GE çalışmaları için harcayarak, bu alanda birinci sırada yer alındığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, üniversitenin "doktora programından mezun olan öğrenci sayısı", "Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) yüzde 5'lik dilime giren program sayısı", "TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı" ile "olumlu sonuçlanan faydalı model ile tasarım sayısı" bakımından da Türkiye'deki ilk beş üniversiteden biri olduğu kaydedildi.