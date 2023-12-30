 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazi Üniversitesi AR-GE çalışmalarında birinci sırada - Son Dakika
Üye Girişi

Gazi Üniversitesi AR-GE çalışmalarında birinci sırada

YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'e göre, Gazi Üniversitesi bütçesinin ortalama yüzde 33,14'ünü AR-GE çalışmaları için harcayarak, bu alanda birinci sırada yer aldı. Üniversite ayrıca proje üretimi, sosyal sorumluluk projeleri ve ulusal yayınlarda da başarılı sonuçlar elde etti.

Gazi Üniversitesi AR-GE çalışmalarında birinci sırada
30.12.2023 - 14:03,
Abone Ol

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'e göre, Gazi Üniversitesi bütçesinin ortalama yüzde 33,14'ünü AR-GE çalışmaları için harcayarak, bu alanda birinci sırada yer aldı.

Üniversitenin yazılı açıklamasında, YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'de "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme", "proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "sürdürülebilirlik" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" kategorilerinde 208 yükseköğretim kurumu değerlendirildiği, 74 farklı göstergenin esas alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Gazi Üniversitesi'nin 2 farklı göstergede Türkiye birincisi, 13 farklı gösterge de ise Türkiye genelinde ilk beşte yer aldığı aktarılan açıklamada, üniversitenin en çok proje üreten üniversiteler arasında ilk sırada bulunduğu, öğrencilerce endüstriyel ve sektörel toplam 1380 proje üretildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, öğrenciler tarafından üretilen 722 sosyal sorumluluk projesi ile ilk üçte yer alındığı kaydedildi.

AR-GE'de harcanan yüzde 33,14 bütçe oranı ile ilk sırada

Üniversitenin ulusal yayınlara 4 bin 681 atıfla Türkiye ikinciliğini koruduğu, TÜBİTAK proje desteklerinden ise en çok faydalanan ilk beş üniversiteden biri olduğu belirtilen açıklamada, bütçesinin ortalama yüzde 33,14'ünü AR-GE çalışmaları için harcayarak, bu alanda birinci sırada yer alındığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, üniversitenin "doktora programından mezun olan öğrenci sayısı", "Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) yüzde 5'lik dilime giren program sayısı", "TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı" ile "olumlu sonuçlanan faydalı model ile tasarım sayısı" bakımından da Türkiye'deki ilk beş üniversiteden biri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazi Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi AR-GE çalışmalarında birinci sırada - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa, Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerden imam gönderilmesine son verecek
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:24:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gazi Üniversitesi AR-GE çalışmalarında birinci sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement