Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan Şubesi Açıldı

Gazi Üniversitesi\'nin Kazakistan Şubesi Açıldı
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Gazi Üniversitesi, Kazakistan'da ilk öğrencilerini kabul etti ve 100 devlet bursu tahsis edildi.

ÖZBEKALİ Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan şubesi, bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti.

547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 39'uncu maddesi gereğince Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde şube açılması kararı alınmış ve karar 30 Temmuz 2025 tarihli 32971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bunun üzerinde Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Hayta ve Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Güneş'in geçen yıl eylül ayında Kazakistan'daki temasları sırasında Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde Gazi Üniversitesi'ne bağlı açılacak şubenin faaliyetlerini düzenleyen ikili mutabakat zaptı imzalanmıştı.

100 DEVLET BURSU KONTENJANI TAHSİS EDİLDİ

Bu kapsamda faaliyeti geçen Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan şubesi, bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti. Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Gazi Üniversitesinin Kazakistan şubesine 100 devlet bursu kontenjanı tahsis edildi. Öğrenci adaylarının seçimi, uluslararası kriterler doğrultusunda iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada adayların teorik bilgi düzeyleri ve akademik yeterlilikleri değerlendirildi. Bu aşamada yüksek başarı gösteren adaylar, ikinci aşama olan mülakata katılmaya hak kazandı.

Öte yandan Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan şubesinde öğrenci kabul işlemlerinin yürütülmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için altyapı ile fiziki ve teknik imkanların oluşturulması çalışmaları sürüyor. Ayrıca eğitim sürecinin planlanması ve şubenin faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: DHA

Gazi Üniversitesi, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan Şubesi Açıldı - Son Dakika

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