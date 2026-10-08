Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin yeni akademik yıl açılışı törenle yapıldı - Son Dakika
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Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin yeni akademik yıl açılışı törenle yapıldı

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Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin yeni akademik yıl açılışı törenle yapıldı
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Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 2026-2027 akademik yılı açılışı, Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal ve Dekan Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu'nun katılımıyla yapıldı. Cicioğlu, sporun bilimsiz yapılamayacağını belirterek kulüplere üniversitelerden destek çağrısı yaptı.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2026-2027 akademik yılı açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, bazı federasyon başkanları, fakülte dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, çok sayıda akademisyen, bakanlık bürokratları, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski sporcular ile öğrenciler katıldı.

Törende katılımcılara hitap eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, üniversitenin köklü tarihine ve başarılara imza atan sporcularına dikkat çekerek, yeni akademik yılın tüm camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Ünal, köklü geçmişiyle bir asrı geride bırakan Gazi Üniversitesinin her alanda olduğu gibi spor bilimlerinde de öncü olduğunu belirterek, "Üniversitemiz köklü tarihi boyunca Türk sporuna damga vuran pek çok değerli ismi ve şampiyonu bünyesinden çıkarmıştır. Yeni sezonda da hem akademik başarılarımızla hem de yetiştirdiğimiz şampiyon sporcularımızla bu gururu sürdüreceğiz. Yeni akademik yılımızın üniversitemize, öğrencilerimize ve tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesinin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı bu özel yılda gerçekleştirilen açılışta konuşan Dekan Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ise üniversitenin köklü geçmişine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Gazi Üniversitesi, spor bilimlerindeki en köklü kurumların bir tanesi. Yeni gelişen teknolojiye, bilimdeki yeni atılımlara ayak uydurmaya ve bu bilgiyi sporcularımıza, öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu buradan çıkan sporcularımızla, öğretmenlerimizle, bilim adamlarıyla gösteriyoruz."

"Rol çalmıyoruz, akademik gelişimlerini destekliyoruz"

Fakülteden çok sayıda şampiyon çıktığını belirten Cicioğlu, doğrudan "şampiyon çıkarma" iddiasında bulunarak antrenörlerin emeğinden rol çalmak istemediklerini ifade etti. Cicioğlu, bu konudaki yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Biz bize eğitim için gelen şampiyon sporcularımızı, şampiyon adayı sporcularımızın akademik yönden gelişimlerini sağlayarak onların kariyerlerini daha renklendirmeye, daha bilimselleştirmeye ve gelişimlerine bu yönde destek vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onların şampiyonları bizim önce öğrencilerimiz, mezunlarımız. Biz onlarla önce mezunlarımız, daha sonra da şampiyonlarımız olarak gurur duyuyoruz."

Spor camiasına çağrıda bulunan Prof. Dr. Cicioğlu, sporun artık bilimsiz yapılamayacağının altını çizdi.

Kulüplerin ve sporcuların bulundukları şehirlerdeki üniversitelerden ve akademisyenlerden mutlaka destek alması gerektiğini vurgulayan Cicioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Laboratuvarda veyahut da bilimde ürettiğimiz her şeyi sahaya sürmedikten sonra, bizlere sahadaki sporcular, antrenörler tanımlamadıktan sonra bizim yaptığımız bilimin bir anlamı yok. Biz de ülkemize bu şekilde hizmet etmek istiyoruz. Lütfen her zaman iletişimde olalım, iyi bir paydaş olarak devam edelim yolumuza."

Kaynak: AA
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