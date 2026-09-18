Gaziantep - Depremde hasar gören Şeyh Fettullah Camii ibadete açıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Gaziantep'in tarihi yapılarından, Şeyh Fethullah Camii tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 16'ncı yüzyılda inşa edilen Şeyh Fethullah Camii de ağır hasar aldı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Tören, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar katıldı.

'RAMAZAN AYINA KADAR TÜM CAMİLER İBADETE AÇILACAK'

Deprem sonrası Gaziantep'te hasar alan 35 camiden 27'sinin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, ramazan ayına kadar diğer camilerinde ibadete açılacağını söyledi. Vakıf geleneğinin önemini vurgulayan Aksu, "Deprem sonrası hasar gören 35 camimizin 27'ncisini açmanın şerefine nail oluyoruz. Allah ecdadımıza rahmet eylesin. Onlar bu büyük eserleri meydana getirdiler. Bir vakıf kurdular, bir vakfiye bağladılar bu yaptıkları bağışı ve bu bağışlar neticesinde bugün bu eseri tekrar ihya edip tekrar sizlerle buluşturuyoruz. Vakıf geleneği çok önemlidir. Çok değerlidir. Allah kıyamete kadar bu vakıfların daim olmasını nasip etsin. Bizlere de bu emanetlere sahip çıkmayı nasip etsin. İnşallah el birliğiyle devlet erkanımızla bu ramazan ayına kadar Gaziantep'teki bütün camilerimizi ibadete açmış olacağız. 3-5 ay sonra Gaziantep'teki tüm tarihi camiler yıldız gibi parlayacak" dedi.

Törende de konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz. Depremde bu camilerimizde oluşan hasarların yanı sıra yüzlerce yıllık hasarları da giderdik. Oluşan boşluklar dolduruldu. Deprem dışında oluşan hasarlarda giderildi. Pırıl pırıl parlayacak yıldızlarımızdan birini daha burada açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'CAMİMİZ CAZİBE MERKEZİ OLDU'

Törene katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise depremden sonra hasar alan cami için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 3 yılda büyük bir gayretle restore çalışması yürüttüğünü ifade ederek, "Bugün çok mutluyum. Belki bu caminin açılmasına en çok sevinen benim. Çünkü benim doğumum, çocukluğum ve gençliğim bu mahallede geçti. Burada çok hatıramız var. Tabi büyük bir deprem geçirdikten sonra bu tarihi camimiz hasar aldı. Camimizin birçok özelliği var. Şeyh Fethullah Hazretleri tarafından bu cami hamam ile birlikte yapılıyor. İçerisinde kastel var. Gaziantep adına kahramanlık gösteren Karayılan ve diğer şehitlerimizin mezarları var. Burada ibadet ettiğim zaman çok farklı duygular hissediyorum. Elbette tüm camilerimiz öyle ama buranın manevi duygusunu hissedebiliyorsunuz. Gaziantep'te meydanı olan cami hep hayalimdi. Buraya bir meydan kazandırdık. Camimiz artık cazibe merkezi oldu. Depremden sonra hasar alan camimiz için Vakıflar Genel Müdürlüğü 3 yılda büyük bir gayretle restore ederek ibadete açtı. İnşallah cemaati bol olsun diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA