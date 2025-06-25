Gaziantep Fıstık Ezmesi AB Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, "Gaziantep'in eşsiz ezmesi, Avrupa sofralarında da hak ettiği yeri alacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Gaziantep fıstık ezmesinin, AB'den coğrafi işaret tescili alan 36'ncı ürün olduğunu belirten Yumaklı, "Gaziantep'in eşsiz ezmesi, Avrupa sofralarında da hak ettiği yeri alacak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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