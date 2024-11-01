Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

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(ANKARA) - Süper Lig'de 11. hafta açılış mücadelesinde Gaziantep FK konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Konuk takım Göztepe 64. dakikada Ahmet Ildız'ın gölüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gaziantep FK 77.dakikada Christopher Lungoyi ve 82. dakikada Deian Sorescu'nun penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.