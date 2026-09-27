Gaziantep İslahiye'deki orman yangınını İslahiye, Hatay ve Kilis ekipleri söndürdü

Gaziantep İslahiye'deki orman yangınını İslahiye, Hatay ve Kilis ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kırsal Körahmethöyüğü Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, İslahiye, Hatay ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Körahmethöyüğü Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İslahiye, Hatay ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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