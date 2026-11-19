Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişiyle alacak meselesi nedeniyle tartışan Ş.T. isimli kadın, aracından aldığı pompalı tüfekle sokağa çıkarak havaya ateş açtı. Ş.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Nizip ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle bir kişiyle tartıştığı öne sürülen Ş.T., aracındaki pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Sokaktakilere bağıran Ş.T., bir süre sonra havaya ateş açtı. Ardından karşısındaki kişiyle tartışmayı sürdürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elinde tüfekle bekleyen Ş.T., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Ş.T.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.