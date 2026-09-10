Gaziantep Şahinbey'de halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey'de halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın yaşamını yitirdi

Gaziantep Şahinbey\'de halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın yaşamını yitirdi
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın hayatını kaybetti. Kadınlardan biri diğerini kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan Necla Değirmenci (41) ve Aysel Baltan (35) hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracısı 3 çocuk annesi Aysel Baltan (34) ile birlikte damda halı yıkayan 2 çocuk annesi Necla Değirmenci (41), halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edip Değirmenci'yi kurtarma çalışan Aysel Baltan da akıma kapıldı. Kadınların çocukları, komşulardan yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla iki farklı hastaneye kaldırılan Değirmenci ve Baltan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Aysel Baltan ve Necla Değirmenci'nin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Şahinbey'de halı yıkarken akıma kapılan 2 kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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