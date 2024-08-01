Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

01.08.2024 16:12
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Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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