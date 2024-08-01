Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.