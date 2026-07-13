Gaziantep'te 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 15 Temmuz Sergisi Açıldı

13.07.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında gazetecilik atölyesi sergisi açıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi" açıldı.

Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi öğrencilerinin, akademisyen ve medya temsilcilerinin desteğiyle hazırlanan sergi, Gaziantep Valiliği fuaye alanında ziyaretçilerle buluştu.

Sergiyi ziyaret eden Vali Kemal Çeber ve GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan emeği geçenleri tebrik etti.

Basın İlan Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın, AA muhabirine, yurt genelinde iletişim fakülteleriyle bir çalışma yapıldığını belirterek, "İletişim Fakültesi öğrencilerinin 15 Temmuz manşetleri atölyesi adı altında neler yapabileceklerini görelim ve bu öğrencilerden çıkan ürünleri kamuoyuna gösterelim istedik." dedi.

Gaziantep'te düzenlenen sergide 15 Temmuz'dan sonraki çıkan gazetelerin ilk manşetleriyle öğrencilerin hazırladığı eserlerin birlikte sergilendiğini anlatan Aşkın, 2 gün valilik fuaye alanında serginin devam edeceğini, çarşamba günü ise 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne serginin taşınacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gaziantep, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası

13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:03:35. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.