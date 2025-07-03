Gaziantep'te kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 18 Yıl Hapis Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?