Gaziantep'te 2 Ton Fıstık Çalan 12 Şüpheliden 6'sı Tutuklandı

Gaziantep'te tarladan 2 ton 435 kilogram fıstık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, tarladan fıstık 2 bin 435 kilogram fıstık çaldığını tespit ettiği 12 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
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