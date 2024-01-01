Gaziantep\'te 2024 Yılı Coşkuyla Kutlandı

2024 yılı Gaziantep'te coşkuyla kutlandı

Üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş havai fişeklerle yeni yılı kutladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te binlerce vatandaş üniversite meydanında toplanarak 2024 yılının gelişini coşkuyla kutladı.

Yeni yıl coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de yaşandı. Kentte özellikle Yeditepe Mahallesi'nde bulunan üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş 2023 yılına veda ederken 2024 yılının gelişini coşkuyla kutladı.

Üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş, 10'dan geriye saydıktan sonra saatler tam 00.00 gösterince 2024 yılına girmenin coşkusunu yaşadı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından havai fişekler atarak yeni yılı karşıladı.

Öte yandan kutlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meydan ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri aldı.