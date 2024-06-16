Gaziantep'te 4 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

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Gaziantep'te 4 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, berberde Suriye uyruklu bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek yine Suriye uyruklu 3 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saldırganın öldürdüğü 4 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin ikisi Kilis'e diğer ikisi ise Suriye'nin Çobanbey kentine gönderildi.

Saldırıda yaralanan Münir El Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlı Mustafa Hıdır ile arkadaş olduklarını belirtti.

Hıdır'ın akşam saatlerinde evlerine geldiğini ifade eden El Hüseyin, "Yanımıza geldi ve yurt dışına gideceğini söyleyerek helallik istedi. 'Yurt dışına gideceğim, beni son görüşünüz olabilir' dedi. Biz de kendisiyle selamlaştık, 5 dakika sonra kalktı ve belinden silahı çıkardı. Önce Ahmet'i sonra Yahya'yı vurdu. Ben de elimden yaralandım. Ondan sonra neler oldu hatırlamıyorum. Biz uzun süredir arkadaşız, aramızda sıkıntı yok, Kardeş gibi yaşıyorduk." şeklinde konuştu.