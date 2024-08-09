Gaziantep'te bin hastaya hacamat tedavisi uygulandı

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Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi bünyesinde 2 yıl önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniğinde bin hastaya doktor kontrolünde hacamat yapıldı.

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Ali Çelik Kıran, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının onayı ile 2022'den bu yana ıslak ve kuru kupa, halk arasında bilinen adıyla hacamat tedavisini uyguladıklarını söyledi.

Hacamat tedavisinin uygulanmasındaki temel amacın kupanın uygulandığı cilt bölgesinde bir mikro inflomasyon (bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepki) yaratmak olduğunu ve bunun sonucunda o bölgede nöroendokrin (hormon üreten hücreler) ve bağışıklık sistemlerinin aktifleşmesini amaçlamak olduğunu belirten Kıran, "Kupa terapisi tedavi olarak aslında çok eskilere dayanıyor. Geleneksel Çin tıbbına göre yumuşaklık ve sertliği dengelediği, vücuttaki akışı denetlediğine inanılmaktadır." dedi.

Hekim kontrolünde yapılıyor

Kupa tedavisinin mutlaka hekim gözetiminde yapılması gerektiğine işaret eden Kıran, şöyle konuştu:

"Kupa tedavisi öncesinde iki hekim arkadaşımız bu süreci yürütüyor. Öncelikle hastalarımızdan kan alıp sonuçlarını değerlendiriyoruz. Detaylı bir görüşme sonrası bunu derinleştirip ek bir hastalığı var mı, kullandığı ilaçlar var mı? Onları sorguluyoruz. Uygulamalarımız her hasta için cüzi bir ücret karşılığında yapılıyor. Her hastanın işlemi 20 ila 30 dakika sürüyor. Tedavi sürecinde temizlik ve sterilizasyona özen gösterilmesi gerekiyor. Tedavi sonrası uygulama bölgesine yaklaşık bir gün boyunca su değmemesi gerekiyor."

Çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanıyor

Migren, baş ağrısı, kas hastalığı, yorgunluk, halsizlik ve hafif depresyon belirtileri olan hastaların bu tedaviden fazlasıyla memnun kaldığını ve şifa bulduğunu dile getiren Kıran, 2 yılda yaklaşık bin hastanın hizmet aldığını kaydetti.