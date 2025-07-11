Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Gedikli Mahallesi'nde çadırda ikamet eden Halil İbrahim Çeça (19), cep telefonunu şarja takmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Halil İbrahim Çeça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?