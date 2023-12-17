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Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda - Son Dakika
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Gaziantep'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda

Gaziantep'te emekli olan 65 yaşındaki öğretmen Mehmet Ali Tutar'a öğrencileri tarafından düzenlenen veda programı sosyal medyada beğeni topladı.

Gaziantep\'te emekli olan öğretmene öğrencilerinden duygulandıran veda
17.12.2023 - 11:14,
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Gaziantep'te emekli olan 65 yaşındaki öğretmen Mehmet Ali Tutar'a öğrencileri tarafından düzenlenen veda programı sosyal medyada beğeni topladı.

Şehitkamil ilçesi Ömer Humanızlı İlkokulu öğrencileri, emekli olan öğretmenleri 65 yaşındaki Mehmet Ali Tutar'a sürpriz yapmak istedi.

Tutar'ın son dersinden sonra okulun koridor ve merdivenlerinde alkış tutarak öğretmenlerini uğurlayan öğrenciler, "sizi unutmayacağız", "sizi çok seviyoruz" diye tezahürat yaptı.

Bir öğretmenin cep telefonuyla çektiği ve klip haline getirilerek sosyal medyada da yayınlanan video, beğeni topladı.

Emekli öğretmen Mehmet Ali Tutar, AA muhabirine, 1989'da Elazığ'ın Arıcak ilçesinde göreve başladığını ve 34 yıl 8 ay görev yaparak emekli olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin fedakarlık dolu bir meslek olduğunu aktaran Tutar, şöyle konuştu:

"Emek verilmedikçe başarı elde edilmiyor. Fedakarlık yapmayınca da başarıya ulaşmak imkansız. Bugünlere bu şekilde geldim. Köy veya ilçede düğün olur düğüne gidersin, hasta olur geçmiş olsuna gidersin, taziye olur başsağlığına gidersin, öğrenci hasta olur hastalığıyla ilgilenirsin. Aslında ders görünüyor sürekli ama gün boyu görevlerle uğraşıyorsunuz. Öğrencilerle aram hep iyi oldu. Bana kızsalar da çocukların kalbini kazanmak kolay. Yaklaşık 3-4 aydır kendimi emekliliğe hazırlıyordum. Her son bir başlangıçtır. Devlet memuru olarak göreve başladım ayrılıyorum ama devletimizden ayrılmıyoruz. Emekli olsak da görevlerimizi yapacağız."

Öğrencilerin bir hazırlık yaptığını duyduğunu ancak bu kadar büyük bir hazırlık beklemediğini dile getiren Tutar, öğrencilerine teşekkür etti.

Tutar, şunları kaydetti:

"Hazırlık bekliyordum ama bu derece bir sürpriz beklemiyordum. Bu olayda tek üzüldüğüm nokta, öğrencilerin ağlamasıdır. Vedada öğrencilerin ağlaması ve böyle bir törenle sonuçlanması beni duygulandırdı ve ağlattı. Ona üzüldüm ama alnım ak olarak ayrılıyorum. Ağladım, merdivenleri nasıl indiğimizi bilmiyorum. Sanki uçuyorum gibi hissettim. Öğretmenlik başka mesleklere benzemiyor."

Okulun Müdür Yardımcısı Abdullah Altındemir de Mehmet Ali öğretmenin naif ve kibar bir insan olduğunu belirtti.

Mehmet Ali öğretmenle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Altındemir, "Öğrenciler ve öğretmenlere karşı sürekli iyi niyetli olarak biliyoruz. Bizde güzel anıları olacak. Güzel anılarla da ayrıldı." diye konuştu

Kaynak: AA
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Gaziantep, Elazığ, Son Dakika

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