Gaziantep\'te firari hükümlü operasyonla yakalandı

Gaziantep'te 20 suçtan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit ettiği M.G'nin adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'sinde imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi ve çocukların sorularını cevapladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle yapılan yardım kampanyası ve çocuklarla yapılan özel maçlara değinildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta başka kişi olup olmadığı ise araştırılıyor.
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