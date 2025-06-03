Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde havaya ateş eden şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahüseyinli Mahallesi'nde Y.K'nin kendisine ait ruhsatsız tabancayla 14 el ateş ettiği ve sokakta bulunan vatandaşları tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlı Y.K'yi suç aleti ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Havaya Ateş Eden Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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