Gaziantep'te Kadınlar Okuma Yazma Kurslarıyla Öz Güvenlerini Artırıyor

Kadınlar, yıllar sonra okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Gaziantep'te okuma yazma öğrenen kadınların öz güvenleri arttı

GAZİANTEP - Gaziantep'te okuma yazma bilmedikleri için karşılaştıkları günlük zorlukları aşmak amacıyla okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta sorunlarla karşılaşan kadınlar, Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Kursları tamamlayan kadınlar, kısa sürede okuma yazma öğrenmenin gururunu yaşıyor. Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde açtığı okuma yazma kursuna katılan ve yaşları 25 ile 60 arasında değişen kadınlar, "öğrenmenin yaşı yok" sözünü bir kez daha hatırlattı. Kadınların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla açılan okuma yazma kursuna özellikle de yaşları 25 ile 60 arasında değişen kadınlar katıldı. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta zorlanan kadınlar, yaşadıkları sorunlarla baş edebilmek için okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Günlerinin bir bölümünü ev işleriyle, diğer bölümünü de kursta geçiren kadınların azmi ve gayreti ise takdir topluyor.

"Kursiyerlerimiz, içlerinde ukde kalan okuma yazma arzusunu yerine getirmiş oluyor"

Kursa katılan kursiyerlerden bazıları okula hiç gitmediklerini, bazıları da eğitimlerini çeşitli nedenlerle yarıda bıraktıklarını belirtti. Kurbanbaba Gençlik Merkezi'ndeki okuma yazma kursunda görevli öğretmen Erdal Demirtaş, okuma yazma kursuna büyük ilginin olduğunu ifade etti. Gündelik işlerini yaparken okuma yazmayı bilmedikleri için başkalarından destek almak zorunda kalan kadınların artık kendilerine daha çok güvendiklerini belirten Demirtaş, "Şahinbey Belediyemizin açmış olduğu okuma yazma kurslarında eğitimlerimiz başlamıştır. Kadın ve erkek kursiyerlerimize okuma yazma eğitimi vermekteyiz. Tesisimizde sabah ve öğle kurslarımız bulunmaktadır. Kursiyerlerimiz okuma yazma kurslarına rağbet etmektedir. Geçmişin zor imkanları ve şartlarından dolayı okuma yazma öğrenemeyenler, Şahinbey Belediyemizin açmış olduğu okuma yazma kurslarından faydalanmaktadır. Kurslarımızda okuma yazma öğrenmeye başladılar ve kursların faydasını görmeye başladılar. Kurslarımızda okuma yazma öğrendikten sonra telefonlarını artık rahatlıkla kullanabiliyorlar. Otobüs levhalarını okuyabiliyorlar ve hayat şartlarını kolaylaştırmış oluyorlar. Kursiyerlerimiz çocukluk dönemlerinde içlerinde ukde olarak kalan okuma yazma arzusunu yerine getirmiş oluyorlar" dedi.

"Okuma yazmayı öğrendikten sonra öz güvenim arttı"

Kursa katılan kadınlardan Emine Taş, okuma yazma bilmediği dönemlerde hayatın çok zor olduğunu ve okuma yazmayı öğrendikten sonra öz güvenlerinin arttığını belirterek, "Bu kursa gelmeden önce hiç okuma yazma bilmiyordum. Toplu taşıma araçlarına binmeden önce nereye gittiğini soruyordum. Bana aracın üzerinde nereye gittiğini söylüyorlardı. Fakat 'okuma yazmam yoktur' diyemiyordum. Hastaneye giderken mutlaka birileriyle gidiyordum. Her zaman hastaneye gidemiyordum. Okuma yazma kursunu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun. Kursa geldim ve okuma yazma öğreniyorum. Artık okuma yazmayı öğrendim. Yolda giderken artık bir tabelayı okuyabiliyorum. Toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanabiliyorum" diye konuştu.

"Artık gideceğimiz yeri kimseye sorma ihtiyacımız kalmadı"

Toplu taşıma araçlarında zorlandığını anlatan Gülizar Şahin de çoğu zaman sorularına rencide edici cevaplar almanın kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu kursun açılması bizim için çok iyi oldu. Kurs sayesinde okuma yazmamızı pekiştiriyoruz ve okuma yazma öğreniyoruz. Okuma yazma öğrendiğimiz için artık gittiğimiz yerlere daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde gitmeye başladık. Artık gideceğimiz yeri kimseye sorma ihtiyacımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Hocamıza ve kursu açan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyen Çınar Şengil ise, "Bu kursa ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Harfleri tam olarak bilmediğim için karıştırıyordum. Bu kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendim. İnşallah hep böyle devam eder. Bize okuma yazma öğreten hocamıza ve bu kursu açan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü toplu taşıma aracına binerken, bir yere giderken okumayı bilmiyordum. Artık okuma yazma öğrendiğim için rahatlıkla okuyabiliyorum ve her yere tek başıma gidebiliyorum" diye konuştu.