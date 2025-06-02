Gaziantep'te Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin kimlikleri belirlendi.

Gece saatlerinde Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şerit değiştirip karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu'nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler ile hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete(1) ve Eylül Kestanlıoğlu(6) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun tedavisi sürüyor.