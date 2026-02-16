Gaziantep'te Motosiklet Sürücülerine Ceza

Gaziantep'te trafiği tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne 113 bin 355 lira ceza kesildi.

Gaziantep Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlatıldığını bildirdi.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından sürücü belgesiz araç kullanmak, akrobatik hareketler yapmak, kırmızı ışık kuralına uymamak ve ters yönde seyir etmek suçlarından 3 motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Ekipler, motosiklet sürücülerine 113 bin 355 lira ceza uyguladı.