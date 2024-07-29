Gaziantep'te Muharrem Ayı Etkinliğinde Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Muharrem Ayı Etkinliğinde Aşure Dağıtıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kabaklar Köyü Cemevi Derneği, İslahiye Alevi Kültür Dernekleri (AKD) ile Mersin Kabaklar Köyü Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Kaymakam Mehmet Soylu, etkinlikte aşurenin bolluk, birlik ve bereketin simgesi olduğunu vurguladı. Programa, askeri yetkililer, belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

29.07.2024 17:17
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Kabaklar Köyü Cemevi Derneği, İslahiye Alevi Kültür Dernekleri (AKD) ile Mersin Kabaklar Köyü Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaymakam Mehmet Soylu, programda, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu belirtti.

Programa, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Kıdemli Albay Kadir Çelik, Belediye Başkanı Kemal Vural, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Muharrem Ayı Etkinliğinde Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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