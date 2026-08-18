Gaziantep\'te Otobüs-TIR Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı

GAZİANTEP'te yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı Kömürler mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine giden Turan Delikanlı (61) yönetimindeki 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, O.Y. yönetimindeki 27 AYY 581 plakalı çekiciye bağlı 27 BCA 117 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otobüs şoförü Turan Delikanlı ile muavin Mehmet Sait Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 2'si ağır 17 kişi ise hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.