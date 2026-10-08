Gaziantep'te otomobilinin önü kesilip vurulan Ahmet Arda Reyhanlı 6 gün sonra öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobilinin önü kesilip vurulan Ahmet Arda Reyhanlı 6 gün sonra öldü

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Gaziantep\'te otomobilinin önü kesilip vurulan Ahmet Arda Reyhanlı 6 gün sonra öldü
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Gaziantep'te 2 Ekim'de aracının önü kesilerek pompalı tüfekle vurulan Ahmet Arda Reyhanlı, hastanede 6 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP'te 2 kişinin, otomobilinin önünü kesip pompalı tüfekle vurduğu Ahmet Arda Reyhanlı (20), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Ekim'de Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Arda Reyhanlı'nın kullandığı otomobilin önü, daha önceden husumetli olduğu T.E. ve C.M.C. tarafından araçla kesildi. Şüpheliler, Reyhanlı'nın bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Reyhanlı, saldırıda ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reyhanlı, buradaki müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ahmet Arda Reyhanlı, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Reyhanlı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan T.E. ve C.M.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Ahmet ArdaGaziantep3. SayfaGüvenlikCinayetGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobilinin önü kesilip vurulan Ahmet Arda Reyhanlı 6 gün sonra öldü - Son Dakika
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