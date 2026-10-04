Gaziantep'te sağanak su birikintileri oluşturdu, ulaşımda aksamalara yol açtı

Gaziantep'te sağanak su birikintileri oluşturdu, ulaşımda aksamalara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler yağışa hazırlıksız yakalandıkları için su birikintili yollarda ilerlemekte zorlandı; kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.
Kaynak: AA
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