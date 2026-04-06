Gaziantep'te Sahte Senet Operasyonu - Son Dakika
Gaziantep'te Sahte Senet Operasyonu

06.04.2026 14:28
Bir öğretim görevlisi, kadro başvurusunun reddi sonrası sahte senetlerle 12 kişiyi dolandırdı.

Gaziantep'te bir öğretim görevlisinin, doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu akademisyenlere ve bazı esnafa sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlattığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan M.A.Y, iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik sahte senetler düzenledi. M.A.Y, aralarında profesör, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişinin çeşitli gerekçelerle imzalarını temin etti.

Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği iddia edilen şüphelinin, toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattığı öne sürüldü.

Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından M.A.Y. ile hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Sahte Senet Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sahte Senet Operasyonu - Son Dakika
