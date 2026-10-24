Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 şarjör, bin 528 fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslerde yaptıkları operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 şarjör, bin 528 fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yapması ve malzemeleri ele geçirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
Gaziantep3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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