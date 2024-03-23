Gaziantep\'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'deki Filistinli Öğrenciler İftar Yaptı

İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören Filistinli öğrenciler, Deniz Feneri Derneği Ege Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek iftar yaptı. Gazzeliler'in de bulunduğu 25 civarındaki öğrenci, Bilal Saygılı Camisi bahçesindeki çadırda bir araya gelerek sohbet etti ve vakit geçirdi. Dernek temsilcisi Recep Kara, Gazze'den gelen öğrencilere destek olmak amacıyla iftar verdiklerini belirtti. İzmirli hemşehrileriyle birlikte iftar vermenin birlik ve beraberliği göstermek için önemli olduğunu vurgulayan Kara, en büyük dileklerinin Gazze'deki savaşın sona ermesi olduğunu dile getirdi. Gazzeli öğrenci İmad Alabadla ise İzmir'de okuyan Gazzeliler olarak bir araya gelerek iftar yapmanın kendilerine büyük destek olduğunu ve davet için teşekkür etti.